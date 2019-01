Dois dias depois que um luxemburguês de 47 anos atropelou cinco pessoas em Wiltz, incluindo o seu próprio filho, os habitantes da pacata localidade continuam em estado de choque. O autor do ato foi colocado, por um juiz, em prisão preventiva e arrisca uma condenação a prisão perpétua.

População de Wiltz em estado de choque depois de atropelamento

Dois dias depois que um luxemburguês de 47 anos atropelou cinco pessoas em Wiltz, incluindo o seu próprio filho, os habitantes da pacata localidade continuam em estado de choque. O autor do ato foi colocado, por um juiz, em prisão preventiva e arrisca uma condenação a prisão perpétua.

Quando ele, a mulher e a criança deles abriram a porta de casa não acreditavam no que viam: cinco pessoas gravemente feridas estavam estendidas no passeio da frente, aparentemente derrubadas por uma carro azul que estava parado perto das vítimas.

Os feridos que agonizavam no chão foram vítimas de um ato desesperado e tresloucado, motivado por um deceção amorosa de um homem de 47 anos que atirou o seu carro contra um grupo de cinco pessoas, composto por um homem, duas mulheres e duas crianças de tenra idade.

Uma das mulheres era ex-companheira do agressor, e uma das crianças de dois anos, que acabou por sucumbir aos ferimentos, era filho do agressor e da mulher ferida. O resto dos feridos foi transportado para o Hospital de Ettelbruck e à clínica para crianças na cidade do Luxemburgo.

Quinta-feira à tarde, o Ministério Público informava, em comunicado, que as quatro vítimas feridas estavam estáveis e ainda a receberem cuidados médicos. A ex-mulher do agressor, um homem de 42 anos e uma mulher de 24 anos, continuavam hospitalizados, enquanto uma bebé de 10 meses, saiu entretanto da clínica em que estava internada.

Segundo uma testemunha ocular, o condutor da viatura saiu imediatamente do automóvel após o atropelamento e dirigiu-se para cuidar uma das crianças. Pegou o filho Calvin, de dois anos ao colo, enquanto a sua ex-companheira gritava. A criança veio a morrer. Um outro residente descrevia que um pouco mais tarde, o agressor se mantinha impassível encostado ao carro e deixou-se algemar, sem qualquer resistência, pela polícia.

Mais de 48 horas depois do crime, muitos habitantes de Wiltz continuam incapazes de perceber como alguém foi capaz de tentar matar um grupo de pessoas, incluindo o seu próprio filho.

Apesar do atropelamento ter sido a poucos metros do Hospital de Wiltz, dada a gravidade dos ferimentos as vítimas tiveram que ser transportadas ao Hospital de Ettelbruck, um procedimento completamente normal, segundo o doutor Marcel Bauler, diretor médico do Centro Hospitalar do Norte (ChdN): o Hospital de Wiltz não está equipado para atender e operar pessoas gravemente feridas.

Tanto a polícia como as ambulâncias chegaram ao local do crime cerca de cinco minutos depois do atropelamento ter sido comunicado.

O condutor de 47 anos foi ouvido por um juiz de instrução quinta-feira ao início da tarde e colocado em prisão preventiva. Depois da audiência o Ministério Público anunciou que foi aberto um processo por homicídio involuntário e por tentativa de homicídio, crimes que têm uma moldura penal que pode levar a uma condenação a prisão perpétua. O teste de álcool que foi sujeito o agressor deu negativo.

Baseado em artigo do nosso colega do Wort Marc Hoscheid