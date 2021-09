Inquérito nacional, que acontece de 10 em 10 anos, é um contributo para as políticas governamentais, desde a habitação à educação. Os dados serão recolhidos ao longo de novembro.

População

Censos vão dissecar um Luxemburgo cada vez mais numeroso e diversificado

Inquérito nacional, que acontece de 10 em 10 anos, é um contributo para as políticas governamentais, desde a habitação à educação. Os dados serão recolhidos ao longo de novembro.

O Luxemburgo prepara-se para pedir a cada agregado familiar a participação no no censo que se realiza todas as décadas. O estudo geral da população residente pretende ajudar a definir políticas para o país, cuja população aumentou 20% desde a última recolha dos dados.

Os dados serão recolhidos ao longo de novembro deste ano. O recenseamento demográfico vai questionar as famílias sobre inúmeros assuntos: situação económica, nível de educação, as línguas faladas e os meios de transporte utilizados na vida diária. Esta é a única forma de conseguir uma panóplia de dados sobre os residentes.

Com 613.000 habitantes - quase metade estrangeiros - a população do Grão-Ducado é das que mais tem crescido na Europa, em comparação com os 512.000 em 2011, ano do último recenseamento. Nessa altura, o número de residentes estrangeiros sem passaporte luxemburguês era de 42%.

A habitação é um dos tópicos mais proeminentes que o estudo vai analisar, tendo em conta os preços dos imóveis no país. Ao mesmo tempo que a maioria dos residentes gasta mais de um terço do rendimento disponível numa hipoteca, um pequeno grupo de proprietários ricos continua a manter os terrenos vazios que poderiam ser utilizados para construir as milhares de unidades habitacionais de que o país necessita. Com rendas e preços dos imóveis cada vez mais altos, cerca de 70.000 cidadãos optaram pela habitação nas áreas fronteiriças para poderem pagar uma casa.

A educação é outro tópico essencial do estudo. Durante a última década, o Luxemburgo criou escolas internacionais geridas pelo Estado com secções em inglês, francês e alemão. Nos últimos anos, o inglês tornou-se mais comum no local de trabalho, com mais de metade das vagas publicadas pela ADEM este ano a pedir conhecimentos da língua.

Os legisladores fizeram recentemente alterações às eleições locais, permitindo aos estrangeiros votar nos conselheiros locais assim que chegam ao país, sem ter de esperar cinco anos. O Governo central, bem como as administrações locais, utilizarão o estudo na tomada de decisões estratégicas, por exemplo para avaliar a necessidade de construir mais infraestruturas como habitação privada, escolas, creches, hospitais, ou lares.

Com um custo estimado de 5,3 milhões de euros, o inquério nacional será realizado pelo instituto de estatísticas Statec.

(Artigo original publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)



