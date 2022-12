O ano 2023 oferece cinco fins de semana prolongados. Há também quatro oportunidades para fazer pontes.

Calendário

Pontes e feriados: O que deve saber para planear as férias em 2023

Sophie HERMES O ano 2023 oferece cinco fins de semana prolongados. Há também quatro oportunidades para fazer pontes.

O novo ano está ao virar da esquina e com ele a antecipação de novas férias. Todos os trabalhadores têm direito legal a 26 dias. É por isso importante distribuí-los bem. Mas quando pode gozar o máximo de tempo de folga possível com o menor número de dias de férias? E quando é que há fins de semana prolongados? Aqui está uma visão geral dos dias do próximo ano que devem ser tidos em conta para um planeamento eficaz das férias.

A má notícia primeiro: 1 de janeiro de 2023 calha num domingo e portanto num dia em que a maioria das pessoas tem o dia de folga de qualquer maneira. Aqueles que esperavam recuperar um pouco mais da noite de Ano Novo ficarão desapontados: o novo ano de trabalho começa com uma semana completa.

No entanto, o 1 de janeiro é o único feriado do próximo ano que calha num fim de semana. De resto, os trabalhadores podem aguardar cinco fins de semana prolongados e quatro oportunidades para fazer pontes.

No entanto, demorará algum tempo até às primeiras férias. Porque apenas o mês de abril vem com um fim de semana prolongado: a Páscoa calha a 9 de abril em 2023. A segunda-feira de Páscoa, portanto 10 de abril, é um feriado público. Isto significa que haverá um fim de semana longo - sem ter de pedir um dia extra de férias.

Maio oferece muitas oportunidades

Maio também começa com um longo fim de semana. Afinal de contas, o dia 1 de maio também calha numa segunda-feira. E é apenas uma das muitas maneiras de relaxar um pouco em maio.

Porque apenas uma semana mais tarde, os trabalhadores podem assegurar quatro dias inteiros de folga com um único dia de férias. O 9 de maio é o Dia da Europa no Luxemburgo. Este feriado ainda relativamente novo calha numa terça-feira em 2023. Aqueles que planeiam um dia de ponte na segunda-feira atingem o jackpot.

Feriados, férias e licenças.

E também na semana seguinte, um dia de férias é suficiente para ter de trabalhar apenas em três dias. O Dia da Ascensão calha numa quinta-feira todos os anos - em 2023 será no dia 18 de maio. Aqueles que querem quatro dias de folga devem, portanto, fazer ponte na sexta-feira seguinte, 19 de maio.

No final de maio, os trabalhadores podem mais uma vez desfrutar de um longo fim de semana - sem ter de tirar um dia de férias. Em 2023, o Pentecostes calha a 28 de maio, e a Segunda-feira de Pentecostes, 29 de maio, é um feriado público.

Recuperação depois do Dia Nacional

Há também um longo fim de semana em junho - nomeadamente para o Dia Nacional. O 23 de junho de 2023 é uma sexta-feira. Assim, se quiser realmente festejar na véspera do Dia Nacional, tem três dias para recuperar das celebrações.

Depois disso, porém, vai demorar até ao próximo feriado público. Será a 15 de agosto com a Assunção da Virgem Maria. Este dia será celebrado numa terça-feira do próximo ano. Portanto, esta é outra oportunidade para construir pontes - e assegurar quatro dias de folga com um único dia de férias, ou nove dias de folga com quatro dias de férias.

Entretanto, o Dia de Todos os Santos, 1 de novembro, calha numa quarta-feira em 2023 e deve permitir que algumas pessoas respirem um pouco a meio da semana. Alternativamente, este feriado é também adequado para planear umas mini-férias. Quer tire uma folga de segunda e terça-feira ou de quinta e sexta-feira, termina com cinco dias de folga com dois dias de férias.

Relaxamento no final do ano

E o Natal pode já estar a fazer com que algumas pessoas saltem de alegria. E não porque as festividades deste ano acabaram recentemente, mas porque as férias do próximo ano calham à segunda (25) e terça-feira (26) - e assim trazem pelo menos um fim de semana extra-longo como um presente especial.

Aqueles que não estão satisfeitos com um só fim de semana longo devem olhar em frente até ao início de 2024. O dia 1 de janeiro será também então a uma segunda-feira. Quem usar três dias de férias durante o período de 27 a 29 de dezembro pode então aguardar um total de dez dias de folga.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

