Obras

Ponte de Wormeldange com trânsito alternado a partir de 27 de março

Maria MONTEIRO Veja o que vai mudar na circulação rodoviária da ponte fronteiriça.

Os trabalhos de reabilitação da ponte de Wormeldange, que liga o Luxemburgo à Alemanha, vão condicionar o fluxo do tráfego na fronteira a partir de 27 de março, anunciou em comunicado a Administração de Pontes e Estradas.

A operadora rodoviária luxemburguesa decidiu, em conjunto com a alemã LandesBetrieb Mobilität Trier, passar a implementar uma lógica de tráfego alternado, ora para o Luxemburgo ora para a Alemanha, de forma a mitigar o impacto das obras na circulação rodoviária na ponte, que atualmente só é possível na direção da Alemanha.

Assim, a partir da última semana do mês, a ponte estará transitável todos os dias a partir das 6h na direção do Luxemburgo, e a partir das 10h na direção da Alemanha. Durante o período de mudança do sinal, que durará entre 10 a 15 minutos, a ponte e as ruas circundantes serão fechadas em ambos os sentidos.

Contudo, acrescenta a administração rodoviária, o tráfego proveniente da Alemanha terá de atravessar as obras na N10, movimento que será regulado por semáforos.

