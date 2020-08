A remodelação incluirá barreiras melhoradas para evitar suicídios, como as instaladas na Ponte Vermelha quando esta foi renovada para o eléctrico.

Ponte de sete milhões de euros para expandir o acesso ao centro de transportes de Howald

A construção de uma ponte de 73 metros de comprimento cujo orçamento ronda os sete milhões de euros vai ligar a estação ferroviária de Howald ao empreendimento de Cloche d'Or. Esta será parte de uma série de projetos de novas infra-estruturas para o Grão-Ducado.



Quem circulava entre a estação ferroviária de Howald e o empreendimento Cloche d'Or tinha de atravessar um parque de estacionamento de supermercados para caminhar até à próxima paragem de autocarro. Apesar de existir uma ponte temporária para bicicletas entre as duas áreas, os ciclistas e peões já haviam sido expostos à travessia da auto-estrada por rampas temporárias.

Segundo o Luxembourg Times, será este outono que o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas irá publicar um convite às empresas de construção para se candidatarem ao projeto de transporte multimodal onde, segundo a RTL havia noticiado, peões, transeuntes de bicicleta ou carros vão poder mudar para comboios, elétricos ou autocarros.

Trabalhos de manutenção nos túneis a partir de 10 de agosto Intervenções duram até outubro e vão realizar-se sobretudo à noite, nas horas de menor tráfego, refere a Administração de Estradas e Pontes.

Segundo o Luxembourg Times, o ramal pedestre e ciclista da ponte terminará perto do Lycée technique du Centre. Os trabalhos do elétrico em Howald vão ainda coincidir com a remodelação de uma zona comercial ao longo da Rue de Scillas, que será transformada numa mistura de lojas, escritórios e habitações.

O Luxemburgo tem investido em ligações do tráfego ferroviário e rodoviário após a criação dos chamados "pôles d'échanges" - centros de intercâmbio - em Kirchberg, no centro da cidade e em Howald. A construção da ponte Howald irá juntar-se a uma série de vãos em remodelação.

Projeto da Remodelação da Estação de Howald Foto: CFL

Estão ainda em curso obras para a ponte Buchler, que liga o distrito em torno da principal estação ferroviária da cidade com Bonnevoie, para acomodar a extensão da linha de elétrico na direcção do distrito de Cloche d'Or.

Foram também acrescentadas novas vias à ponte Passerelle desde o final da Boulevard Roosevelt até à Avenue de la Gare, para dar mais espaço aos ciclistas.





