Ponte Buchler fecha parcialmente no domingo

Redação A estrada vai estar encerrada das 6h às 14h entre a Place de la Gare e as vias de acesso e saída 'oeste' do Pénétrante Sud devido aos trabalhos de reabilitação na ponte Jean-Pierre Buchler.

De acordo com o Le Quotidien, serão realizados testes de estabilidade da infraestrutura este domingo, 15 de maio, no cruzamento da estrada de Thionville com a rue de Hollerich, daí a necessidade de suspender a circulação rodoviária neste troço durante algumas horas.



As rampas de acesso da estrada de Thionville até ao desvio de Bonnevoie continuarão acessíveis para o trânsito proveniente de Howald, assim como as rampas de saída do Pénetrante Sud da rotunda de Gluck até à estrada de Thionville, em direção a Howald.

Obras alteram percursos dos autocarros

Contudo, as obras vão causar algumas alterações nos percursos dos autocarros da AVL: o 28 será desviado entre a Gare Centrale e Howald/Cloche d'Or, sendo que se devem que a viagem deverá ter maior duração e o 29 será redirecionado pelo desvio de Bonnevoie.

No caso do 29, a paragem Gare Centrale será suprimida na plataforma 1, na direção do aeroporto e da Senningerberg-Charlys. As plataformas Gare-Rocade e Al Avenue servirão de paragens substitutas. Já na direção de Bonnevoie-LTB, as paragens Wallis e Gare Centrale removidas das plataformas 1 e 2, respetivamente, e substituídas pela Gare Rocade na plataforma 2.

