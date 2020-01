As pessoas com doenças cardiovasculares ou respiratórias devem ter cuidados especiais. Além disso, os cidadãos são aconselhados a deixar o carro em casa e a utilizar os transportes públicos, a partilhar viaturas e a não acenderem a lareira.

Luxemburgo 2 min.

Poluição do ar põe Luxemburgo em alerta laranja

Paula CRAVINA DE SOUSA As pessoas com doenças cardiovasculares ou respiratórias devem ter cuidados especiais. Além disso, os cidadãos são aconselhados a deixar o carro em casa e a utilizar os transportes públicos, a partilhar viaturas e a não acenderem a lareira.

O Luxemburgo está em alerta laranja por causa da poluição atmosférica. Os cidadãos são aconselhados a deixar o carro em casa e a utilizar os transportes públicos, a partilhar viaturas e a não acenderem a lareira. Aqueles que têm doenças cardiovasculares ou respiratórias devem ter cuidados especiais. O alerta está em vigor até à meia-noite de hoje e entre as 12h e as 24h de sábado.

Em causa está, como explica um comunicado da Administração do Ambiente luxemburguesa, a elevada concentração de partículas finas na atmosfera. A falta de vento esperada até à manhã de domingo faz como que as partículas finas não se dissipem e possam ultrapassar o limite diário de 50 microgramas por dia.

Estas condições meteorológicas verificam-se sobretudo esta sexta-feira e sábado, com o tempo nublado e com nevoeiro. No domingo, o tempo vai mudar: haverá mais vento e chuva nalgumas zonas do país. Isto vai contribuir para dispersar a poluição.

A Administração do Ambiente aconselha as populações vulneráveis e sensíveis – como as que sofrem de doenças cardio-vasculares, insuficiência cardíaca ou respiratória, pessoas asmáticas e imunodeprimidas – a ter alguns cuidados e evitar as saídas ou atividade física prolongada ao ar livre. É que estas partículas podem alojar-se no aparelho respiratório e provocar dificuldades e doenças respiratórias, afetar o sistema circulatório, nervoso, cardiovascular e imunitário.

Além destes cuidados, os cidadãos devem privilegiar a utilização de transportes públicos e a partilha de carro, respeitar os regulamentos relativos ao aquecimento e evitar fazer lareiras. É também proibido queimar lixo a céu aberto, uma vez que esta combustão está na origem de partículas finas.

As partículas resultam sobretudo das emissões do tráfego automóvel, do aquecimento doméstico e das atividades industriais. No entanto, também há “fontes naturais” de partículas finas como as poeiras provenientes dos desertos do Norte de África e as resultantes de incêndios florestais.

As partículas de maiores dimensões são normalmente filtradas, pelo nariz e vias respiratórias superiores, mas em causa estão as mais finas e prejudiciais - com um diâmetro inferior a 10 micrómetros (PM10) – uma vez que se depositam no aparelho respiratório.

P.C.S.