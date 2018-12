A poluição das centrais a carvão de Neurath, Weisweiler e Niederaussem, perto da fronteira luxemburguesa, constitui uma ameaça à saúde de toda a população luxemburguesa.

Poluição de centrais a carvão alemãs ameaça Luxemburgo com efeitos nocivos

Henrique DE BURGO A poluição das centrais a carvão de Neurath, Weisweiler e Niederaussem, na região oeste da Alemanha, constitui uma ameaça à saúde de toda a população luxemburguesa.

De acordo com um estudo publicado recentemente pelas organizações ambientalistas Greenpeace e Climate Action Network, as partículas finas NO² e SO², libertadas pelas três centrais termoelétricas, poderão ter efeitos "extremamente prejudiciais sobre a saúde da população do Grão-Ducado, levando a doenças respiratórias e, em alguns casos, até mesmo à morte", refere o partido déi Lénk (a Esquerda) numa questão parlamentar apresentada esta segunda-feira.

"Numa análise de caso dos efeitos da poluição das três centrais elétricas a carvão localizadas no oeste da Alemanha, perto da fronteira com o Luxemburgo, os autores do estudo mostram que a libertação de poluentes NO² e SO² destas três centrais aumentaria significativamente a poluição por partículas finas em quase todo o território do Luxemburgo, expondo assim a população no Luxemburgo a potenciais riscos graves para a saúde", refere o déi Lenk, antes de colocar cinco questões aos ministros do Ambiente (Carole Dieschbourg), da Saúde (Étienne Schneider) e da Segurança Social (Romain Schneider):



Os ministros tomaram conhecimento do estudo e das principais conclusões dos autores?

Os ministros consideram que a poluição proveniente de centrais termoelétricas a carvão, incluindo as três centrais mencionadas, constitui um risco para a saúde da população no território luxemburguês?

Em caso afirmativo, os ministros tencionam tomar medidas diplomáticas para garantir o encerramento das centrais a carvão, cuja poluição é prejudicial para a saúde da população no território luxemburguês?

Em caso afirmativo, que medidas tenciona o Governo tomar para proteger a população da melhor forma possível até ao encerramento definitivo das centrais em questão? Os ministros não acham que a estratégia de investimento do Fundo de Compensação (FDC) comum deverá ser revista com urgência e excluir todas as empresas, através das suas atividades ou práticas económicas, comprometem os recursos naturais e o bem-estar humano?

O déi Lénk lembra ainda que o Estado luxemburguês "está a investir - através do seu fundo de compensação comum do regime geral de pensões [da Segurança Social] - em fundos públicos da indústria do carvão" e que a empresa alemã que detém as três centrais próximas à fronteira com o Luxemburgo (RWE) "consta da lista de ativos do fundo de compensação".