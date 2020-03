Já lhe chamam "o outro lado da pandemia".

Poluição atmosférica diminui drasticamente no Luxemburgo

Depois da China, o mundo começa a experienciar, um por um, os impactos das restrições à circulação e da desaceleração da indústria. As imagens de Agência Espacial Europeia mostram uma queda abrupta da poluição atmosférica em relação ao ano passado. A animação, partilhada esta segunda-feira nas redes sociais, compara a flutuação das emissões de dióxido de azoto entre 14 e 25 de março.

Colado à Alemanha, de resto um dos países com o maior número de infetados do mundo, o Luxemburgo assiste a uma diminuição da concentração de gases com efeitos de estufa. No termómetro, passou de vermelho, a rosa.

A lire: De nouvelles données, basées sur les observations du satellite #Sentinel5P du programme @CopernicusEU et préparées par @KNMI/@esa, montrent de fortes réductions dans les concentrations de dioxyde d’azote au-dessus, notamment, de Paris. https://t.co/jjXEW1l57Y pic.twitter.com/CcLTWVK9JH — ESA France (@ESA_fr) March 27, 2020

Há um mês, quando publicou o resultado de uma observação semelhante, o diretor da missão Copernicus-Sentinel-5P atribuia o fenómeno à quarentena que está a paralisar o mundo e a deixar carros à porta.

"Embora possa haver pequenas variações nos dados devido à cobertura por nuvens e às mudanças climáticas, estamos muito confiantes de que a redução nas emissões que podemos observar coincide com o confinamento em Itália, com menos tráfego e atividades industriais", destacou Claus Zehner. Já lhe chamam "o outro lado da pandemia".

