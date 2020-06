Quando avistou a patrulha de policia de Capellen, o condutor perdeu o controlo da sua viatura, e embateu contra um muro.

Policia grã-ducal interceta traficante de droga

Susy MARTINS

As autoridades policiais do Luxemburgo intercetaram um automobilista, que estava a transportar uma grande dose de droga para o Luxemburgo.

Na noite de sábado para domingo, por volta das 02:30, a policia grã-ducal intercetou na autoestrada A6 em direção ao Luxemburgo, perto da saída para Steinfort, um automobilista residente em Metz, que tinha fugido a um controlo de rotina na Bélgica. Esse automobilista quase que embateu contra uma viatura da policia belga, conduzindo a uma velocidade de 200 km/h.

Com a ajuda de um cão pisteiro, a policia encontrou 7,6 quilos de cocaína no interior do veículo, o que equivale a um valor de 600.000 euros.

O Ministério Público ordenou a detenção do homen e a viatura foi apreendida.



