Polémica de vacinas indevidas. “Não tiramos a vacina a ninguém”

Susy MARTINS “Nós não tiramos a vacina a ninguém, as diretivas do ministério da Saúde é que não foram claras”.

Foi desta forma que o porta-voz do Conselho de Administração dos Hospitais Robert Schumann (HRS) Jean-Louis Schiltz, reagiu, numa conferência de imprensa, às criticas de que três pessoas da presidência do conselho de administração do agrupamento de hospitais foram vacinadas antes de ser a sua vez.

A notícia foi avançada a 16 de fevereiro, pela radio estatal 100,7 de que o presidente e os dois vice-presidentes do Conselho de Administração dos Hospitais Robert Schumann (HRS) foram vacinados no início da primeira fase da campanha de vacinação, apesar de o Ministério da Saúde ter dado a indicação de que os membros dos conselhos de administração só deveriam ser vacinados no final da segunda fase, a menos que fossem profissionais de saúde no ativo. Uma notícia que gerou polémica tanto nas redes sociais, como na esfera política.

Segundo Jean-Louis Schiltz, as indicações dadas pelo Ministério da Saúde não eram claras na altura em que essas três pessoas foram vacinadas, argumentando que no início do mês de dezembro, o conselho de administração tinha a indicação que o objetivo da primeira fase de vacinação era criar um cordão de segurança à volta do hospital. Ora, os membros do conselho de administração estão regularmente no estabelecimento. Daí a importância de serem vacinados, segundo o HRS, para não correr o risco de infetar alguém no seu interior.

Durante a conferência, os membros do conselho de administração desmentiram ainda rumores em como outros membros das suas famílias foram vacinados contra a covid-19.



