O deputado Fernand Kartheiser, do ADR, apresentou uma questão parlamentar em que critica uma peça de teatro infantil com um canguru homossexual. A reação não se fez esperar: no Facebook, vários políticos luxemburgueses, incluindo a ministra da Família, estão a mudar a foto de perfil para uma imagem com a bandeira da comunidade LGBT e a silhueta de um canguru.

Políticos luxemburgueses defendem "canguru gay" após críticas do ADR

O deputado do ADR volta a estar envolvido em polémica. Depois de ter sido acusado de xenofobia devido a uma pergunta parlamentar sobre uma homenagem ao rapper português Puto G, que se afogou no lago de Remerschen, Kartheiser é agora acusado de ter feito comentários homofóbicos.

Em causa está uma pergunta parlamentar ao ministro da Educação e da Infância, Claude Meisch, em que Fernand Kartheiser questiona uma peça de teatro cuja personagem principal é um canguru homossexual. O espectáculo "Um Canguru Como Tu" ["Ein Känguru wie Du", na versão original em alemão] esteve em cena no Teatro das Casemates em novembro. A peça foi promovida pelo Ministério da Educação para lutar contra a homofobia e a discriminação.

Na questão parlamentar, o deputado do ADR, o partido mais à direita no espectro político luxemburguês, disse que foi contactado por "pais preocupados" com a ida ao teatro de uma turma do ciclo 4.2, antigo sexto ano do ensino primário. O deputado questiona o ministro sobre se considera o tema da homossexualidade "apropriado para crianças daquela idade [11 anos]", e pergunta se os encarregados de educação podem recusar que os filhos participem neste tipo de atividades. O deputado quer ainda saber quantas turmas "tiveram" de assistir ao espetáculo.

Políticos mudam foto de perfil em protesto

Mas a pergunta que está a gerar polémica e a fazer reagir os cibernautas é outra. É que Fernand Kartheiser questiona ainda se o ministro pretende também "promover peças de teatro infantil sobre heterossexualidade, para mostrar às crianças um modelo familiar tradicional e, naturalmente, o seu lado positivo".

Muitos cibernautas consideraram a pergunta homofóbica. Em resposta, há muitos que atualizaram a fotografia de perfil no Facebook, com uma moldura de arco-íris (as cores da bandeira que simboliza a comunidade LGBT - sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) e um canguru, a personagem principal da peça de teatro infantil.

Ao protesto juntaram-se várias figuras públicas. Entre os políticos que atualizaram a sua foto de perfil, incluem-se a ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, presidente igualmente do DP, o partido do primeiro-ministro Xavier Bettel.

A eurodeputada ecologista Tilly Metz (Déi Gréng) e o deputado socialista Marc Angel (LSAP) também se associaram ao protesto, adotando a imagem do canguru com a bandeira LGBT.

