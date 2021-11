Ainda assim, o Governo continua a ser aprovado por 75% da população.

Políticos do Governo estão a perder popularidade

Susy MARTINS Ainda assim, o Governo continua a ser aprovado por 75% da população. Mas a dois anos das próximas eleições legislativas, os partidos da coligação veem parte dos seus membros políticos perderem pontos em termos de competência e simpatia, sobretudo do lado dos Verdes (déi Gréng). É o que revela a mais recente sondagem Politmonitor, publicada na quinta-feira.

A competência e simpatia dos políticos luxemburgueses foram avaliadas através deste inquérito de opinião pública, realizado pelo instituto TNS/Ilres a pedido do Wort e da RTL.

No ‘top 10’ dos políticos mais apreciados, cinco são do partido socialista (LSAP). A ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), volta a ser eleita a responsável política mais apreciada no Grão-Ducado, com 86 pontos. No entanto, perdeu três pontos percentuais, em comparação com a última sondagem. Mesmo assim, a sua gestão da crise sanitária continua a ser bem avaliada pela população. Também o socialista e ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, mantém o seu segundo lugar.

Do lado do Partido Democrático (DP), o primeiro-ministro, Xavier Bettel, perdeu mais 8 pontos, embora continue a ocupar o terceiro lugar do pódio com 71 pontos. Já o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, perdeu um lugar no ranking, ocupando agora a sétima posição do ‘top 10’. A ministra da Família, Corinne Cahen, foi relegada para a trigésima posição de 35 possíveis (-3).

Olhando para Os Verdes (Déi Gréng), a primeira personalidade política a aparecer no ranking é a ministra da Justiça, Sam Tanson, que ocupa o décimo primeiro lugar. Os outros ecologistas, nomeadamente o vice-primeiro-ministro François Bausch (14°), Claude Turmes (23°), Henri Kox (26°) e Carole Dieschbourg (29°) aparecem mais para o fim da tabela.

Do lado da oposição, o deputado dos Piratas, Sven Clement é que conseguiu a melhor subida (+3), posicionando-se agora na quarta posição da sondagem, logo atrás do primeiro-ministro. Já o presidente do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, perdeu três posições e ocupa agora o nono lugar.



