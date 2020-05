O uso de máscara no Luxemburgo tornou-se obrigatório, em locais fechados com muita gente e transportes públicos, no dia 20 de abril.

Políticos de máscara dão o exemplo

O primeiro-ministro Xavier Bettel foi ao Parlamento, na passada quinta-feira, para deixar mais detalhes sobre a segunda fase do desconfinamento. Chegou de máscara, cujo uso é obrigatório em locais como os supermercados, comércio e transportes públicos.

Os restantes membros do Executivo seguiram-lhe o exemplo e usaram a máscara de proteção. Veja a galeria.

O uso de máscara tornou-se o "novo normal" e o Governo vai apostar na distribuição em massa de máscaras à população. Todos os residentes com mais de 16 anos, vão receber 50 máscaras a partir do dia 25 de maio.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Paulette Lenert ( LSAP ) Guy Wolff Xavier Bettel Guy Wolff Claude Wiseler ( CSV ) Guy Wolff Fernand Kartheiser ( ADR ) Guy Wolff Lydia Moutsch e Jean Marie Halsdorf ( LSAP ) Guy Wolff Lorry Mosar ( CSV ) Guy Wolff Georges Engel e Yves Cruchten Guy Wolff Viviane Reding Guy Wolff Claude Lamberty ( DP ) Guy Wolff Marc Lies ( CSV ) Guy Wolff Nancy Arendt, (CSV) Guy Wolff Jean Marie Halsdorf Guy Wolff Marc Goergen e Sven Clement Guy Wolff Georges Mischo e Nancy Arendt ( CSV ) Guy Wolff Lydie Polfer Guy Wolff Cecile Hemmen e Max HAhn Guy Wolff Paul Galles Guy Wolff Chantale Gary Guy Wolff Charles Margue Guy Wolff Max Hahn ( DP ) Guy Wolff Mars Di Bartolomeo Guy Wolff

















