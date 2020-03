O pai do ministro da Educação, Claude Meisch, faleceu sexta-feira à noite. O anúncio foi feito pelo seu irmão, François Meisch na página do facebook.

Político Marcel Meisch faleceu aos 72 anos vítima de doença

O pai do ministro da Educação, Claude Meisch, faleceu sexta-feira à noite. O anúncio foi feito pelo seu irmão, François Meisch na página do facebook.

Marcel Meisch político ativo durante muitos anos no DP de Differdange faleceu sexta-feira à noite, com 72 anos de idade.

O anúncio foi feito pelo seu filho, François Meisch, também político do DP, membro do conselho de Differdange, na sua página do facebook.

Marcel Meisch que era igualmente pai do ministro da Educação, Claude Meisch morreu vítima de doença.

Além de político, Marcel Meisch era também popular por ser proprietário de uma ourivesaria no centro da cidade.

