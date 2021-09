As eleições presidenciais em Cabo Verde vão ter lugar no dia 17 de outubro e os cabo-verdianos que estiverem recenseados no Luxemburgo também podem votar.

Presidenciais cabo-verdianas. Coordenador da candidatura de José Maria Neves no Luxemburgo

Henrique DE BURGO As eleições presidenciais em Cabo Verde vão ter lugar no dia 17 de outubro e os cabo-verdianos que estiverem recenseados no Luxemburgo também podem votar.

O coordenador europeu da candidatura de José Maria Neves à Presidência da República de Cabo Verde vai estar em campanha no Luxemburgo, este sábado.

Francisco Pereira, deputado do PAICV eleito pelo círculo eleitoral da Europa, vai encontrar-se com apoiantes e mandatários locais do antigo primeiro-ministro. O encontro está marcado para as 18h, na sede da Associação Amizade Cabo-verdiana, na capital, com intervenção online de José Maria Neves.

Até agora, o único dos sete candidatos que passaram em campanha pelo Luxemburgo foi o também antigo primeiro-ministro Carlos Veiga.

