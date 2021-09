Novo livro de uma cientista política holandesa explora os partidos conservadores nos países do Benelux.

Luxemburgo 3 min.

Política

Porque é que a extrema-direita não ganha terreno no Luxemburgo

Novo livro de uma cientista política holandesa explora os partidos conservadores nos países do Benelux.

(Jean-Michel Hennebert com Diego Velasquez)



Ao contrário da Holanda ou de parte da Bélgica, as ideias defendidas pelos populistas lutam para criar raízes no Grão-Ducado. Para a cientista política Léonie de Jonge, o fenómeno pode ser explicado pela presença de um eleitorado limitado no país.

Do ponto de vista político, os países do Benelux parecem ser um terreno ideal para análise. Membros fundadores da União Europeia, Estados-providência prósperos com economias abertas e uma cultura política onde os governos de coligação são a regra. Os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo requerem consenso para governar.

Mas embora a extrema-direita domine a vida política em Haia e na Flandres o fenómeno permanece marginal no Grão-Ducado e quase inexistente na Valónia belga. A situação é analisada pela cientista política Léonie de Jonge no seu livro "The Success and Failure of Right-Wing Populist Parties in the Benelux Countries" ("O sucesso e o falhanço dos partidos populistas de extrema-direita", em inglês).

A análise detalhada dos fracassos eleitorais é um ponto forte do livro, que pretende "explicar os factores suscetíveis de dificultar o sucesso eleitoral" destas forças políticas, denota um artigo da edição alemã do Luxemburger Wort.

Para o Luxemburgo, o modesto papel desempenhado pelo partido ADR a nível nacional pode ser explicado sobretudo pela presença de um eleitorado limitado para este tipo de força política, que se baseia na defesa da identidade nacional. Isto porque a função pública, na qual trabalha uma grande proporção de eleitores luxemburgueses, está num setor protegido da concorrência de cidadãos estrangeiros devido aos requisitos linguísticos.

O partido fundado em 1987 tem atualmente quatro assentos parlamentares, mas chegou a ter sete deputados na década de 90.



“Não vão encontrar no ADR discursos nacionalistas, populistas, xenófobos e machistas” Ex-militar, ex-espião, ex-diplomata e político sem papas na língua, Fernand Kartheiser acusa os outros partidos de inventar inimigos que não existem para impedir o acesso do ADR ao poder.

Note-se, no entanto, que o livro não menciona os recentes desenvolvimentos do CSV, marcados por várias tentativas de aproximação a ideias mais baseadas na identidade. É o caso dos discursos proferidos por Laurent Mosar ou da recente saída do presidente dos socialistas cristãos, Claude Wiseler, sobre o suposto "turismo de asilo" dos refugiados afegãos. O desejo de politizar a questão da imigração por parte do partido outrora omnipotente do país, e rejeitado na oposição desde 2013, poderia levar a um reforço indireto do ADR.

A análise do caso belga é também interessante. Enquanto a extrema-direita ocupa um lugar proeminente na vida política da Flandres, está quase ausente da Valónia, uma região economicamente isolada da globalização.

Léonie de Jonge identifica dois factores principais que poderão explicar estes dados, ambos ligados aos social-democratas francófonos, a principal força política na Valónia durante décadas.

Coligação governamental ganha mais um assento parlamentar nas intenções de voto Se as eleições legislativas decorressem no próximo domingo no Luxemburgo, os partidos da coligação governamental ganhariam mais um assento parlamentar.

Para a cientista política, o sucesso do Partido Trabalhista Belga (PTB) da esquerda levou o PS a ancorar as questões económicas e sociais no centro do seu discurso político. O outro elemento-chave é a cultura administrativa dos socialistas, apresentada como uma forma eficaz de manter as redes entre dirigentes e eleitores. Um dispositivo que foi a força dos partidos populares em toda a Europa e que agora é visto como uma forma de nepotismo.

(Artigo original publicado na edição francesa do Luxemuburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.