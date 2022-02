Jovens estavam na posse de vários gramas de haxixe e atacaram os oficiais quando estes iniciaram as buscas corporais. Um deles foi preso.

Polícias atacados por grupo de cerca de 15 jovens em Differdange

Catarina OSÓRIO Jovens estavam na posse de vários gramas de haxixe e atacaram os oficiais quando estes iniciaram as buscas corporais. Um deles foi preso.

Depois de um primeiro relatório onde dava conta da agressão de três homens por um grupo de jovens em Differdange, a polícia luxemburguesa esclareceu mais tarde que os três homens são, na verdade, polícias.

O caso aconteceu no domingo à tarde e uma pessoa foi presa por posse de droga. Num novo boletim, as autoridades relatam que receberam uma denúncia de consumo de drogas em frente a um bar na rue Michel Rodange, em Differdange, no domingo à tarde.

Quando lá chegaram, "a suspeita de posse de narcóticos foi confirmada, pelo que foi decidido verificar as pessoas presentes". Durante as buscas a polícia tentou verificar uma mochila, "no entanto, uma das pessoas presentes tentou impedir que isso acontecesse", refere.

Os agentes foram então "cercados por 10 a 15 pessoas e atacados verbal e fisicamente, razão pela qual tiveram de ser chamados reforços de outras esquadras de polícia", acrescentam. O jovem que tinha tentado impedir os agentes de verificar a mochila, bem como outra pessoa envolvida na rebelião foram levados para a esquadra.

Durante as buscas corporais foram encontradas cerca de 105 gramas de haxixe numa só pessoa. "Numa mochila apreendida, os oficiais também encontraram cerca de 42 gramas de haxixe". O Ministério Público ordenou a prisão do dono da mochila, que foi apresentado ao juiz de instrução na terça-feira. As drogas foram apreendiddas.

