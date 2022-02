Gerente de um dos cafés da rua onde aconteceram as agressões queixa-se que estes episódios dão "má fama" ao local.

Polícias agredidos em Differdange. Desacatos estão a dar "má imagem” à zona

Tiago RODRIGUES Foi uma semana agitada na Rue Michel Rodange, em Differdange. No domingo, três homens foram assaltados e agredidos. Na segunda-feira, três polícias foram atacados por um grupo de jovens. Gerente de um dos cafés dessa rua queixa-se da zona ficar com "má fama" e lamenta que estas situações estejam a passar "uma má imagem" da cidade.

Hélio Mendes é o subgerente do Eclat Sportif, um dos cafés com mais movimento na Rue Michel Rodange, em Differdange. No domingo estava a trabalhar. Havia karaoke e a "sala estava cheia". Por volta das 19h30, alguém entrou no café e "disse que estava a haver confusão lá fora". Quando Hélio foi ver o que se passava, encontrou três homens "com sangue na cara". Tinham cerca de 40 anos e pelo menos um deles era português.

"Pelo que disseram, tinham sido agredidos por um grupo de jovens. Eu não vi jovem nenhum. A rua estava vazia. Só estavam lá as pessoas que tinham sido agredidas", contou ao Contacto o cabo-verdiano, de 50 anos. De acordo com a polícia, os três homens "foram atacados e espancados por um grupo de cerca de 10-15 jovens". Os agressores fugiram após o ataque e uma carteira que tinha sido roubada foi encontrada pouco tempo depois.

Hélio não sabe o que motivou a agressão. "Pelo que me contaram, os homens falaram com os jovens, mas não sei o que disseram. Depois começou a pancadaria”, recordou. As vítimas tiveram de receber tratamento hospitalar.

No dia seguinte, houve uma outra situação semelhante, mas as autoridades não confirmaram se estavam relacionadas. Três polícias foram atacados igualmente por um grupo de 10-15 jovens.

"Por volta das 16h, um indivíduo entrou no café e disse que estava a polícia lá fora. Eu nem sequer ia ver, mas comecei a ouvir gritos e fui espreitar. Estava muita polícia e muita gente e fechei a porta. Tinha alguns clientes dentro. Tudo se passou no exterior, mas no dia a seguir as notícias referiam sempre o Eclat Sportif e que estão a lutar para fechar isto, mas a casa não tem culpa", lamentou o subgerente.

As autoridades relataram que receberam uma denúncia de consumo de drogas em frente a um bar na rue Michel Rodange. Quando lá chegaram, "a suspeita de posse de narcóticos foi confirmada, pelo que foi decidido verificar as pessoas presentes". Durante as buscas, a polícia tentou verificar uma mochila, "no entanto, uma das pessoas presentes tentou impedir que isso acontecesse".



Os agentes foram então "cercados por 10 a 15 pessoas e atacados verbal e fisicamente, razão pela qual tiveram de ser chamados reforços de outras esquadras de polícia", disseram as autoridades num comunicado.

O jovem que tinha tentado impedir os agentes de verificar a mochila e outra pessoa envolvida na disputa foram levados para a esquadra. Durante as buscas foram encontradas cerca de 105 gramas de haxixe na posse de uma só pessoa.



Estou aqui há um ano e já chamei a polícia três vezes. Hélio Mendes, subgerente do Eclat Sportif

"Segundo relatos e vídeos que vi, a polícia veio para prender um jovem. Conseguiram prendê-lo, mas depois começou a luta. Os miúdos têm o hábito de parar à porta do café e eu mando-os sair da frente. São jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Não creio que haja menores ou pessoas com mais de 30 anos. São maioritariamente filhos de cabo-verdianos, nascidos aqui”, descreveu Hélio, que tem vindo a travar uma luta constante no último ano para afastar as confusões da zona do café.



O responsável reconhece que a "rua é mexida" e que o café "sempre teve muita atividade", mas atribui a culpa do continuar dos desacatos à polícia e à Comuna de Differdange, por não atuarem mais vezes. "Eu faço a função de subgerente e de segurança, para organizar isto. Entrei para ‘limpar’ a casa. O respeito era pouco. Eles costumavam fumar aqui dentro, mas agora obrigo-os a ir lá para fora. Estou aqui há um ano e já chamei a polícia três vezes, porque continuavam a parar em frente ao café. Então começou a guerra. Cheguei a lutar com seis desses jovens. Estavam a dar má imagem ao café. A polícia não fez absolutamente nada. Partiram um vidro, que já arranjei, mas até hoje a polícia nunca mais veio aqui por causa desse assunto”, contou.

Hélio afirma que há falta de policiamento naquela rua e que os "polícias não fazem o seu trabalho" e "são muito brandos". O subgerente vê-se obrigado a tentar resolver a situação pelas próprias mãos. "Não gosto de ver o que vejo. Bem tentei por a ordem lá fora, mas viraram-se contra mim, não saí aleijado por sorte”, recorda. Para ele, o que aconteceu esta semana em Differdange "foi muito feio" e todo o aparato "deu má fama ao café".

"Tenho-me esforçado para lidar com eles, porque também tenho filhos. Falo, dou conselhos. Mas é muito triste, estou indignado. Não sei o que se vai passar daqui para a frente. O café vai continuar aberto, porque fazemos trabalho honesto. Mas esta situação não é de agora", reconheceu.

