Schouweiler é uma das localidades onde vão estar este domingo os agentes da autoridade para exercerem missões de controlo e punição aos excessos dos automobilistas.

Polícia vai vigiar velocidade

Schouweiler é uma das localidades onde vão estar este domingo os agentes da autoridade para exercerem missões de controlo e punição aos excessos dos automobilistas.

A polícia grã-ducal vai estar este domingo em diferentes localidades do Grão-Ducado com o objetivo habitual de controlar excessos de velocidade dos condutores.



De manhã, os agentes vão marcar presença em Linger (rue de la Libération) e Noertrange (Haaptstrooss). À tarde, a polícia irá desempenhar a sua missão de vigilância em Schouweiler (route de Longwy). No período do final do dia será a vez da cidade do Luxemburgo (Côte d'Eich) e de Oetrange (CR 132-rue de la Gare).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.