Esta aposta do Governo tem como objetivo fazer face à falta de agentes no país.

Polícia vai recrutar 200 agentes por ano até 2024

Diana ALVES Esta aposta do Governo tem como objetivo fazer face à falta de agentes no país.

É um reforço maciço dos efetivos da polícia. As forças de segurança vão recrutar cerca de 200 agentes por ano, entre 2021 e 2024. No próximo ano, por exemplo, um quarto das contratações do Estado está reservado à polícia.

Ouvido pelos deputados da comissão da segurança interna, o ministro da tutela, Henri Kox, reiterou esta sexta-feira que, para 2021, o orçamento destinado à remuneração da polícia será de 228,4 milhões de euros, mais 23 milhões face a este ano.

Em 2024, o montante deverá atingir os 250,7 milhões.

Esta aposta do Governo tem como objetivo fazer face à falta de agentes no país. Um problema antigo e que estará na origem do anúncio feito ontem pela autarquia da cidade do Luxemburgo, que decidiu contratar uma empresa de segurança privada para reforçar as patrulhas nos bairros da gare e do centro da capital.

Contratada empresa de segurança privada para vigiar a gare Entre os dias 1 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, os agentes da empresa privada, cujo nome não foi revelado, vão patrulhar as ruas dos bairros da gare e do centro.

Os agentes privados estarão em funções entre os dias 1 de dezembro deste ano e 31 de janeiro de 2021. Segundo a autarquia, o objetivo é “lutar contra o sentimento de insegurança urbana e reforçar a tranquilidade pública”.

Numa nota à imprensa, a comuna frisa também que não se trata de substituir os agentes da polícia e que os seguranças privados vão trabalhar em colaboração com as forças policiais.

Ministro contra contratação de empresa de segurança privada na capital É um assunto que promete dar que falar. O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, diz que a contratação de uma empresa de segurança privada pela autarquia da cidade do Luxemburgo é ilegal.

O anúncio da cidade do Luxemburgo foi entretanto alvo de várias críticas, nomeadamente por parte dos conselheiros comunais do déi Lénk, Partido Pirata e Federação Geral da Função Comunal (FGFC), que veem com maus olhos o recurso a uma empresa privada, e também do ministro da Segurança Interna, Henri Kox.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.