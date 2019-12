Amanhã e quarta-feira, dia 4, estacione o seu veículo corretamente e nos locais autorizados. Os agentes policiais vão estar em alerta.

Polícia vai estar atenta às infrações de estacionamento esta terça-feira

Amanhã e quarta-feira, dia 4, estacione o seu veículo corretamente e nos locais autorizados. Os agentes policiais vão estar em alerta.

Em dezembro, a polícia do Luxemburgo vai realizar uma campanha de segurança rodoviária.

Amanhã, terça-feira, e no dia seguinte, quarta-feira, os agentes policiais vão concentrar-se nas infrações ao código da estrada, ao nível do estacionamento, avança a RTL.

Ao contrário do habitual não serão os agentes municipais que irão percorrer as ruas para detetar e multar veículos mal estacionados ou parados em locais proibidos. Como por exemplo, nos lugares reservados a pessoas com deficiência, veículos de carga e descarga de mercadorias ou lugares destinados a taxis.

Nestes dois dias, essa tarefa cabe aos agentes policiais. A polícia do Grão-Ducado justificou esta decisão, salientando que muitas vezes os condutores não respeitam as regras do estacionamento, ou decidem parar os veículos em locais proibidos. E os agentes vão estar atentos a estas infrações. E atribuir as devidas sanções.

O objetivo da campanha será garantir a segurança e o acesso dos peões às vias e passeios a eles destinadas. A atenção também será redobrada nos locais destinados aos cidadãos com mobilidade reduzida, que se desloquem em cadeiras de rodas, por exemplo, ou ainda aos pais com carrinhos de bebés.

Outra das preocupações é que os caminhos de acesso às escolas não sejam bloqueados por automóveis mal parados.