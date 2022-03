Os agentes vão estar a fazer controlos no Luxemburgo entre os dias 21 e 27 de março (entre as 0h e as 24h).

Campanha

Polícia vai controlar velocidade durante 24 horas na próxima semana

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal vai voltar a participar na campanha anual contra o excesso de velocidade nas estradas europeias, a "Speedmarathon".

O excesso de velocidade é a principal causa de morte nas estradas europeias e um fator que pode desencadear ou agravar acidentes, lembram as autoridades.

Nesse sentido, a polícia luxemburguesa vai reforçar a fiscalização, sobretudo nas horas de ponta e um pouco por todo o país.

O objetivo é "sensibilizar a população para os perigos ligados aos excessos de velocidade e prevenir assim os acidentes nas estradas", refere a polícia grã-ducal em comunicado.

Como novidade, a polícia propõe aos internautas a votação de dois locais de controlo de velocidade em cada região do país.

Esta quinta-feira, 17 de março, os interessados podem votar nos locais através da conta Instagram @policelux.



