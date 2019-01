No âmbito da campanha da Segurança Rodoviária a decorrer durante o mês de janeiro, a Polícia vai proceder a vários controlos sobre o estado dos veículos e respetivos documentos de 14 a 20 de janeiro.

Polícia vai controlar veículos e documentos de 14 a 20 de janeiro

Durante uma semana, as patrulhas vão estar espalhadas pelas estradas de norte a sul do país para fiscalizar e sancionar os infratores.

As cartas de condução que estejam fora do prazo de validade serão punidas com uma multa de 24 euros, assim como a ausência da autorização para a condução acompanhada por um adulto a condutores a partir dos 17 anos que estejam a tirar a carta.

Os infratores que apresentem as primeiras cartas de condução - cuja validade é de 24 meses - fora de prazo serão punidos com uma multa de 24 euros, montante que deverão também pagar os condutores cujo seguro do veículo não esteja em dia.

A ausência da vinheta fiscal ou taxa de circulação atualizadas serão punidas com uma multa de 74 euros.

Além dos documentos, a Polícia vai controlar também o estado dos faróis e das placas de matrícula que em caso de não conformidade serão punidos respetivamente com uma multa de 74 e 49 euros.



Os condutores que ponham a funcionar o motor com o carro imobilizado na via pública com o intuíto de o aquecer ou descongelar os vidros serão também punidos com uma multa de 49 euros.

