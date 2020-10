Tendo em conta o grande número de pessoas, foram necessários reforços para pôr fim à festa.

Polícia termina com festa ilegal na floresta com 200 pessoas

A polícia luxemburguesa interveio a meio da manhã de domingo para impedir uma festa ilegal numa floresta no norte do país, entre Bockholtz e Hosingen.

Esta intervenção foi possível após vários relatórios de residentes locais. No local, as primeiras patrulhas da polícia puderam observar a presença dos participantes da festa, "cerca de 200", muitos veículos e música.

Segundo as autoridades, tendo em conta o grande número de pessoas, foram necessários reforços para pôr fim à festa. No entanto, a polícia disse que os indivíduos encontrados no local cooperaram e "usaram máscaras de protecção".

Segundo as indicações iniciais, o encontro tinha sido organizado e preparado em redes sociais. Havia pessoas oriundas da Bélgica e dos Países Baixos entre os presentes. A identidade de cerca de 50 pessoas foi registada.

Está em curso uma investigação por degradação de um sítio natural e o não cumprimento das regras sanitárias anti-covid no Luxemburgo.

A polícia interveio também, por volta das 2h30 da manhã da noite de sábado para domingo, para interromper uma festa numa discoteca em Esch-sur-Alzette. Os convidados foram expulsos e o estabelecimento foi encerrado. Foram iniciados os procedimentos.

Um pouco antes, no sábado, por volta das 22h30, um restaurante em Sandweiler estava "lotado", segundo as autoridades citadas pelo L'essentiel. O estabelecimento, cujo gestor estava ausente no momento da intervenção policial, não cumpriu as medidas sanitárias. Também aqui, os procedimentos estão em curso.

