Polícia fez mais de 30 controlos do recolher obrigatório por causa da covid-19, registaram-se dezenas de violações às regras de controle da pandemia. Para além disso, registou-se uma tentativa de roubo, dois acidentes com seis feridos e um incêndio numa paragem de autocarro.

Polícia sem mãos a medir na primeira noite do ano

Controlo das disposições da covid-19

Como anunciado ontem à noite, a polícia aumentou os controlos sobre o cumprimento dos regulamentos da covid-19. O foco principal foi a restrição de circulação e o recolher obrigratório entre as 21 horas e as 6 da manhã, bem como ajuntamentos de pessoa em espaços públicos.

Um total de cerca de 30 controlos foram realizados em todo o país durante a noite e a madrugada.

Por volta das 17h20 foi denúnciado à polícia um ajuntamento de 10 a 15 pessoas em Ettelbruck, na Grand-Rue Böller. O grupo foi abordado pelos agentes da autoridade. Uma pequena quantidade de drogas foi encontrada numa pessoa. Além disso, foram passadas sete advertências e multas com base na legislação de combate à pandemia.

Por volta das 00h55, um motorista foi parado pela polícia em Rambrouch, verificou-se que também apresentava álcool no sangue. A carta de condução foi apreendida, para além de passada a respetiva multa de violação das regras da covid-19. Também durante um check-in em Mersch, um condutor que estava sob o efeito do álcool foi encontrado por volta das 3h00 e teve de entregar a carta de condução.

Noutras inspeções, foram registadas cerca de duas dezenas de violações das regras covid.

Distúrbios noturnos

Entre as 22hoo e as 6h00, a polícia teve de sair cerca de 35 vezes para fiscalizar queixas de excessivo barulho e fogos de artifício ilegais, reportados por pessoas que se queixavam dos vizinhos.

Conflitos

Uma dúzia de vezes, ontem à noite, a polícia foi chamada a intevir para sanar disputas e conflitos entre pessoas. Na maioria dos casos, verificava-se que os intervenientes estavam alcoolizados.

Acidente sob a influência de álcool

Por volta das 19h15, um carro bateu numa árvore em Steinsel. O condutor, o único ocupante, não ficou ferido. No entanto, descobriu-se que estava sob a influência de álcool. A carta de condução foi apreendida depois do teste de álcool. Foi aberto um processo.

Tentativa de roubo

Por volta das 19h45 houve uma tentativa de assalto a uma casa isolada na Rue des Romains, em Bertrange. Os três agressores fugiram depois do sistema de alarme ter sido acionado. As autoridades não conseguiram deter nem identificar os assaltantes.

Incêndio em paragem de autocarro

Por volta das 00h12, um incêndio foi comunicado à polícia por testemunhas numa paragem de autocarro em Soleuvre. O incêndio foi extinto pelos bombeiros. A investigação policial está em andamento.

Acidente com seis feridos

Por volta das 01h10, houve um acidente na Rue de l'Our, em Reisdorf, onde um carro embateu numa árvore. Um total de seis pessoas estavam no carro, e foram hospitalizadas. O condutor despistou-se e passou para a faixa oposta numa curva à direita afiada na entrada de Reisdorf, entrou na calçada e depois bateu numa árvore. Foi aberto um processo. O carro foi confiscado por ordem do Ministério Público. Uma vez que as seis pessoas viajavam sem razão legítima, também foram emitidas multas por violação das regras da covid-19.

Barulho em hotel

Pouco antes das 4h00, a polícia foi chamada a um hotel em Niederanven, depois de vários hóspedes do hotel se queixarem de barulho e do cheiro a drogas. Os agentes conseguiram localizar cinco pessoas no local. Foi encontrada drogra e uma soqueira. Foi aberto um processo e todas as pessoas igualmente multadas por violação das regras da covid-19.

