Para os casos urgentes continua a ser necessário ligar para o número de emergência nacional 113.

Polícia recebe 1.600 denúncias ‘online’ em 12 meses

Manuela PEREIRA Para os casos urgentes continua a ser necessário ligar para o número de emergência nacional 113.

A população do Luxemburgo pode apresentar queixa à polícia, sem ter de sair de casa, desde há um ano.

O serviço de denúncia ‘online’ das autoridades já recebeu 1.600 queixas, segundo o balanço revelado em comunicado.

“Uma larga maioria das denúncias digitais diz respeito a roubos simples, por exemplo de carteiras, malas de mão e de telemóveis, sem violência, além de furto de combustíveis”.

Há três possibilidades de fazer uma queixa eletrónica: através do site www.police.lu, da aplicação móvel “police.lu”, ou no balcão digital do cidadão, em www.guichet.lu/e-commissariat.

Vai de férias? Informe a polícia para prevenir assaltos Milhares de pessoas estão de malas aviadas para gozarem as férias de verão. Ao contrário dos veraneantes, “os ladrões não partem de férias e estão sempre atentos”.

Os cidadãos também podem declarar “objetos perdidos ou encontrados”, inscrever-se no serviço “Partidas para férias” (Départs em vacances, na denominação original em francês), para prevenir assaltos ou simplesmente pedir informações.

Para os casos urgentes continua a ser necessário ligar para o número de emergência nacional 113.