Polícia realizou 60 intervenções noturnas por denúncias de distúrbios sonoros

Entre as denúncias de vizinhos barulhentos e bares com música demasiado alta, registaram-se ainda queixas de cães a ladrar e corujas noturnas.

De sábado para domingo, a polícia luxemburguesa recebeu dezenas de chamadas a relatar perturbações noturnas. Segundo o comunicado da polícia, houve 61 intervenções na consequência de queixas sobre barulho no Grão-Ducado durante a noite de sábado. Dez delas foram realizadas na cidade do Luxemburgo e sete em Esch-sur-Alzette.

Dentro do leque de denúncias, as autoridades foram informadas de "vizinhos que falavam alto ou que recebiam convidados a gritar, música nos baresc com um volume demasiado alto", e até mesmo cães a ladrar ou corujas que faziam muito barulho.

Segundo as autoridades, os alegados causadores do distúrbio entenderam a situação quando a polícia chegou ao local e reduziram o nível de ruído imediatamente. Em alguns casos, no entanto, não foi possível aos agentes detetar distúrbios sonoros, referindo ainda que, por vezes, a poluição sonora tinha parado espontaneamente, mesmo antes da chegada da polícia ao local.

