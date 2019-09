Com o início do ano letivo vai haver reforço de agentes e ser aumentado o "controlo repressivo" aos automobilistas.

Polícia pronta para passar multas a todas as infrações junto das escolas

A partir do dia 16 de setembro, data de início do ano escolar, os agentes policiais não vão perdoar nenhuma infração cometida pelos automobilistas nas vias próximas dos estabelecimentos escolares ou mesmo nas localidades.



A indicação foi dada pela própria Polícia do Grão-Ducado no seu site e página do Facebook onde anuncia reforços de segurança rodoviária para o início do ano letivo de modo a manter as crianças seguras a caminho da escola.

A vigilância aos automobilistas será intensificada. “Infrações como a não utilização de cintos de segurança, incumprimento de regras de estacionamento ou utilização de telemóveis durante a condução são particularmente visadas”, alerta esta força de segurança.

Frequentemente serão também realizados "controlos de velocidade".

“Todos estes comportamentos colocam em perigo não só o condutor, mas sobretudo as crianças que estão a caminho da escola”, vinca a força policial do Grão-Ducado.

E deixa o aviso: “A polícia irá realizar controlos repressivos e preventivos nas localidades e nas imediações das escolas”.

Por isso, haverá um reforço de agentes policiais junto aos estabelecimentos escolares para prestar apoio aos alunos, pais e professores.

Devido a este aumento de agentes no exterior as esquadras funcionarão entre as 07h00 e as 21h00, anuncia a polícia.