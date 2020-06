A polícia está à procura de um indivíduo que roubou um relógio de uma loja na Grand-Rue em Ettelbruck.

Polícia procura um ladrão em Ettelbruck

Redação A polícia está à procura de um indivíduo que roubou um relógio de uma loja na Grand-Rue em Ettelbruck.

A polícia luxemburguesa acaba de divulgar um alerta de busca de um homem que roubou uma joalharia em Ettelbruck. A polícia está à procura de um indivíduo que roubou um relógio de uma loja na Grand-Rue em Ettelbruck.

De acordo com as autoridades, o assalto aconteceu cerca das 16h30 de sábado à tarde. Passando como um cliente, aproveitou uma montra aberta por uma vendedora para pegar um relógio e fugir. O homem é corpulento, com cerca de 1,5 m de altura e com cerca de 30-35 anos de idade.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.