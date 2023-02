Há relatos de ruídos que poderão ser provenientes de um petardo e de fogo de artifício lançado naquela noite em Tétange.

Apelo

Polícia procura testemunhas de incêndio em Rumelange

A polícia luxemburguesa lançou um apelo para encontrar quem terá testemunhado um incêndio em Rumelange, na segunda-feira, por volta das 23h40. As chamas deflagraram em frente a um prédio de apartamentos da rue Émile Lux.



Vários arbustos e caixotes do lixo arderam, mas os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se alastrasse a duas outras habitações e não há registo de feridos.

Mesmo assim, o caso está a ser investigado. Há relatos de ruídos que poderão ser provenientes de um petardo e de fogo de artifício lançado naquela noite em Tétange. A polícia não descarta que os dois episódios estejam relacionados.

Quem tiver visto um veículo suspeito ou pessoas suspeitas nas imediações do local do incêndio àquela hora ou que tenha outras informações úteis sobre o caso, deve contactar a polícia de Esch-sur-Alzette, através do número 244 50 1000 ou por e-mail, para police.esch@police.etat.lu.



