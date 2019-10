A equipa de investigação acredita que as chamas que consumiram um automóvel no dia 21 tiveram origem criminosa.

Polícia procura testemunhas de incêndio a veículo em Pétange

A polícia de Differdange lançou hoje um apelo aos habitantes de Pétange e não só para ajudar nas suas investigações, através de testemunhos ou quaisquer observações válidas, sobre o incêndio a um veículo na Rua Eucosider, naquela localidade que ocorreu na segunda-feira, dia 21 de outubro.

A equipa de investigação acredita cada vez mais que o incêndio teve origem criminosa. Os bombeiros descobriram também que tinha havido outra tentativa de incendiar outro veículo, mas sem sucesso.

No seu apelo feito também na página do Facebook da polícia do Luxemburgo, a equipa de Differdange lembra que no caso do veículo que foi totalmente consumido pelas chamas, a resposta rápida da brigada de incêndio impediu que o fogo se alastrasse em redor.

Quem tenha informações sobre a presença de veículos suspeitos ou indivíduos na zona na noite de 21 de outubro a polícia pede que contactem os agentes de Differdange através do telefone (+352) 244 53 1000.