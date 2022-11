Há mais uma morte a lamentar nas estradas do Luxemburgo.

Sinistralidade rodoviária

Polícia procura testemunhas após acidente fatal em Gilsdorf

O condutor de um veículo ligeiro faleceu depois de um grave acidente de trânsito que ocorreu este domingo, por volta das 13h50, na route de Broderbour, em Gilsdorf.



A polícia grã-ducal refere em comunicado que a viatura despistou-se, embateu contra outro carro, colidiu conta a fachada de uma casa e, de seguida, incendiou-se.

24 pessoas morreram nas estradas luxemburguesas em 2021 A maioria das vítimas perdeu a vida em acidentes em que houve excesso de velocidade ou condução sob o efeito do álcool.

O condutor sofreu ferimentos graves e acabou por falecer no hospital. Já o condutor do carro que foi atingido não sofreu ferimentos.

As autoridades estão a tentar esclarecer as causas do acidente. Qualquer informação sobre este caso deve ser transmitida à polícia.

