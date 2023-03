O violento acidente na capital ocorreu na segunda-feira de manhã e fez três mortos e um ferido grave.

Polícia procura testemunha de acidente fatal em Neudorf

Diana ALVES

A polícia está à procura de testemunhas do violento acidente na rue de Neudorf, no qual três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida.

Numa nota divulgada na segunda à noite, as autoridades lançam um apelo a testemunhas, particularmente a um transeunte que, pouco antes do acidente, se cruzou com o peão que viria a morrer no passeio.

A polícia lança também um apelo aos automobilistas que estavam na fila atrás do autocarro parado no momento do embate e que terão assistido ao acidente.

Estes condutores devem contactar imediatamente a polícia através do número 244 401 000.



Acidente provoca três vítimas mortais na Cidade do Luxemburgo Uma vas vítimas é um peão que estava no passeio na altura em que os dois carros colidiram.

