A polícia grã-ducal lançou este domingo um apelo a testemunhas. As autoridades procuram o suspeito de ter cortado nove árvores junto à estrada.

Polícia procura suspeito de ter cortado árvores junto à estrada

A polícia grã-ducal lançou este domingo um apelo a testemunhas. As autoridades procuram o suspeito de ter cortado nove árvores junto à estrada.

"Na noite de sexta-feira para sábado, foram cortadas três árvores junto à estrada, entre Bilsdorf e Insenborn (junto ao lago Haute-Sûre), bem como outras seis árvores entre Roodt e Rambrouch (um pouco mais a sul, perto da fronteira com a Bélgica), com motosserra", de acordo com uma nota divulgada hoje pela polícia.



Qualquer informação sobre a ocorrência pode ser transmitida às autoridades através do tel. 113 ou à esquadra da polícia de Atert (tel. 244 92 500).

Foto: Polícia grã-ducal