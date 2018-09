A polícia luxemburguesa lançou este sábado um alerta. As autoridades procuram um homem, suspeito de ter retirado dinheiro de uma caixa multibanco com um cartão roubado.

Polícia procura suspeito de roubo e apela a testemunhas

O caso remonta a abril de 2018, mas só agora é que a polícia lançou o apelo a testemunhas.



As imagens de uma câmara de segurança dão conta do homem a retirar dinheiro, com cartão roubado, de uma caixa multibanco em Bertrange, no dia 21 de abril.



Qualquer informação sobre o caso deve ser comunicada às autoridades através do telefone 113.

2 Foto: Polícia grão-ducal

