Luxemburgo 2

Apelo a testemunhas

Polícia procura informações sobre despejo ilegal

Redação O lixo terá sido depositado num caminho de terra batida entre Ell, Lannen e Roodt.

Metais, plásticos, objetos eletrónicos, madeira, roupas e sacos com lixo doméstico foram deixados em plena natureza numa estrada de terra entre Ell, Lannen e Roodt, no oeste do Luxemburgo, entre as 13h30 de sexta-feira e as 10h30 de sábado.

A polícia grã-ducal está à procura de informações sobre o(s) autor(es) do despejo ilegal, o(s) veículo(s) envolvidos no seu transporte e a origem do lixo em causa, e lançou esta manhã um apelo a testemunhas para tentar identificá-los.



Quem tiver dados relevantes sobre o caso deverá contactar a esquadra de polícia de Atert através do telefone (+352) 244 92 1000 ou do e-mail Police.ATERT@police.etat.lu.

