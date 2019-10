Polícia procura este casal de assaltantes

Fiquei uns tempos na Espanha, depois na Jugoslávia, logo a seguir à guerra, parti noutra companhia para a China, até que um conhecido me convidou para vir para o Luxemburgo para enriquecer o espectáculo de dança do Perroquet, um restaurante de rodízio brasileiro. Vim para dançar, com 22 anos, e acabei ficando, gostando do país, construindo família. Casei, tive dois filhos, já tenho duas netas.