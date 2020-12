As duas são suspeitas de terem levantado dinheiro com um cartão bancário roubado, em Foetz.

Polícia procura estas mulheres. Conhece-as?

A polícia pede ajuda à população para identificar ou localizar estas duas mulheres nas imagens captadas pela câmara de videovigilância de um caixa multibanco na Rua du Brill, em Foetz.



As duas terão levantado dinheiro com um cartão multibanco roubado pelo que a polícia do Luxemburgo está a investigar o seu paradeiro. Se tiver alguma pista sobre estas mulheres, ou se as conhece ou viu, pode contactar a polícia de Esch/Alzette através do número de telefone (+352) 244 50 1000 ou por email: Police.ESCH@police.etat.lu.

