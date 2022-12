Estes dois homens de rosto coberto e armados realizaram três assaltos a gasolineiras no Luxemburgo há quase um ano, continuando a polícia sem pistas sobre eles. O apelo a testemunhas foi lançado esta terça-feira.

Schengen/Remerschen

Polícia procura dupla armada de assaltantes a postos de gasolina

O mesmo suspeito de rosto tapado, com um capacete de mota, e de arma em punho, realizou três assaltos a bombas de gasolina em Schengen/Remerschen, entre o final de 2021 e janeiro de 2022. Num dos assaltos, as imagens da videovigilância captam também um parceiro nestes crimes.

Esta terça-feira a polícia do Luxemburgo lançou um apelo a testemunhas que possam fornecer pistas ou a identidade dos dois assaltantes.

Os assaltos ocorreram na noite de 21 de outubro de 2021, de 3 de novembro de 2021 e de 11 de janeiro de 2022, com o autor principal a apontar uma arma e a levar as receitas diárias dos postos de gasolina nesta área do país.

De acordo com a polícia, o líder dos assaltos é um "homem, com cerca de 1,90 de altura, que domina o idioma alemão" e nos três roubos estava sempre vestido da mesma maneira: "Usava um capacete de mota da marca Levior, de cor preta e prata, e ainda uns óculos de sol cor-de-rosa para esconder o rosto. Vestia um casaco azul e preto da marca Erima e calças pretas", e possuía ainda uma pistola Walther P99 de cor preta".

O assaltante usou esta indumentária nos três assaltos. Crédito. Polícia do Luxemburgo





Há ainda um parceiro nestes assaltos, também ele de rosto coberto e a empunhar uma arma.

O segundo sujeito é "um homem com cerca de 1,80 de altura, magro", que escondia o rosto "sob uma cobertura facial castanha e preta e vestia um casaco escuro com capuz, calças pretas e luvas de trabalho da marca Engelbert Strauss". Também ele estava armado com uma pistola de cores preta e prata.

O segundo assaltante também estava armado, numa das imagens publicadas pela polícia. Crédito. Polícia do Luxemburgo

No apelo a testemunhas lançado esta terça-feira, a polícia pede a quem tiver informações sobre a identidade dos suspeitos ou sobre os assaltos aos postos de gasolina na área Schengen/Remerschen para entrar em contacto com o Service de Police Judiciaire (departamento RGB) através do telefone 244-601110 (em horário de trabalho) ou pelo e-mail spj.rgb@police.etat.lu



