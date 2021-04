Condutor do SUV com matrícula do Grão-Ducado não terá parado após o atropelamento.

Polícia procura condutor de carro com matrícula do Luxemburgo que atropelou ciclista

A polícia procura testemunhas que tenham informações sobre o condutor de um SUV de cor escura, com matrícula do Luxemburgo, que atropelou um ciclista, esta sexta-feira à tarde, cerca das 16h, entre Küntzig e Niederkerschen.



Segundo as autoridades, o condutor travou por breves momentos, mas continuou a conduzir, sem se preocupar com danos e sem parar a viatura, mesmo tendo o ciclista caído da bicicleta.

O ciclista foi atropelado pelo SUV durante uma ultrapassagem feita sem margem de segurança suficiente, de acordo com a edição alemã do Luxemburger Wort.

O ciclista sofreu apenas ferimentos leves, mas a bicicleta e os seus bens pessoais ficaram danificados.





