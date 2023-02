Leyla Theis, de 17 anos, foi vista pela última vez a 2 de fevereiro, em Ettelbruck.

Encontrada adolescente desaparecida há uma semana de Ettelbruck

(Atualização às 13h09 com o aparecimento da jovem Leyla Theis).

A polícia confirma que as duas jovens adolescentes desaparecidas na semana passada foram encontradas "sãs e salvas".

No final da semana passada, as autoridades do Luxemburgo lançaram o alerta para o desaparecimento de duas adolescentes, de 13 e 17 anos, vistas pela última vez em Ettelbruck.



Na manhã desta quarta-feira, a polícia confirmou que a jovem de 13 anos foi encontrada na noite anterior, dia 7, e está bem de saúde. No entanto, Leyla Theis, de 17, continuava desaparecida e as autoridades renovaram o alerta de testemunhas para saber do paradeiro da jovem. Leyla foi vista pela última vez em Ettelbruck, a 2 de fevereiro. "É possível que esteja na região de Ettelbruck ou se tivesse dirigido para o sul", disse a polícia.

Leyla tem cerca de 1,71 metros, usa óculos e tem cabelo castanho escuro. Vestia calça desportivas de cor bege e sapatos brancos.



Qualquer informação útil pode ser comunicada à polícia de Ettelbruck, através do telefone +352 244 84 1000 ou pelo email police.ETTELBRUCK@police.etat.lu.



