Manifestação

Polícia prepara-se para protestos no fim de semana

Vai manter-se o perímetro entre o Glacis e a Place de l'Europe.

Tal como vem acontecendo há algumas semanas, estão marcadas manifestações contra as medidas de contenção da covid-19 no Luxemburgo para o próximo fim de semana.

As autoridades luxemburguesas anunciaram em comunicado que estão a tomar as medidas necessárias para evitar a escalada de confrontos que já se registaram em ocasiões anteriores.

Como vem sendo hábito, vai manter-se entre o Parque Glacis e a Place de l'Europe. "A polícia também irá reforçar a gestão do tráfego, após consulta com a Cidade do Luxemburgo e com o apoio do Ministério da Segurança Interna", pode ler-se no texto.

Haverá um controlo dos acontecimentos e "todas as infrações detetadas pelos nossos agentes serão processadas -se necessário - após o evento em si, na sequência de análises e investigações".

A polícia também deixa o alerta para possíveis perturbações no trânsito, sobretudo, no sábado à tarde.

Para qualquer situação que se justifique, as autoridades instigam os cidadãos a ligar para o número 113.

