Um automobilista embriagado fugiu durante a madrugada deste sábado às autoridades e só foi detido em Trier já pela polícia alemã.

Polícia persegue condutor na A1 entre Val de Hamm e Trier

Um automobilista embriagado fugiu durante a madrugada deste sábado às autoridades e só foi detido em Trier já pela polícia alemã.

Por volta da uma da madrugada de sábado, uma patrulha policial em Val de Hamm foi obrigada a seguir no encalço de um carro suspeito de matrícula alemã. Quando a polícia se aproximou, o condutor arrancou com a viatura a toda a velocidade pela auto-estrada A1 no sentido de Trier, noticia o L'essentiel.

Durante a perseguição policial, de acordo com as autoridades, o automobilista tentou abalroar o veículo policial com o intuito de empurrar os agentes para fora da via.

Alertadas as autoridades alemãs, o indivíduo foi detido já em Trier pela polícia germânica e submetido a exames que deram uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Está acusado de condução sob o efeito de embriaguez e desacato.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.