Crime

Polícia pede ajuda após ataque com faca em Differdange

Diana ALVES O ataque terá acontecido na sequência de uma briga, num bar, envolvendo quatro pessoas.

A polícia lançou um apelo a testemunhas depois de uma pessoa ter sido atacada com uma faca, em Differdange. A agressão aconteceu no domingo de manhã, por volta das 9h, no centro da cidade.

As primeiras informações sobre o caso apontam para que o ataque tenha acontecido na sequência de uma briga, num bar, envolvendo quatro pessoas. A situação terá escalado acabando com um dos indivíduos a ser esfaqueado.

As outras três pessoas envolvidas fugiram do local e, apesar de uma caça ao homem, não foram apanhadas. De acordo com as autoridades, a vítima sofreu vários ferimentos, tendo sida levada para o hospital. O caso está a ser investigado.

Para ajudar a investigação, as forças de segurança pedem a eventuais testemunhas que entrem em contacto com a polícia de Differdange.



