Polícia pede ajuda a testemunhas no caso das árvores cortadas

A polícia tem novos elementos sobre o caso das árvores cortadas no fim de semana passado e pede agora ajuda a testemunhas que possam ter informações sobre dois carros suspeitos.

No fim de semana passado, foram abatidas várias árvores em duas estradas. Entre Bilsdorf e Insenborn, foram cortadas três árvores. Mais seis foram abatidas entre Roodt e Rambrouch.

A polícia faz agora um apelo a testemunhas, já que tem novos indícios. As autoridades procuram mais informações sobre duas viaturas envolvidas no caso. Trata-se um um todo-o-terreno, da marca Jeep Limited, de cores cinzento e bege. O segundo automóvel é um Audi A4 Coupé (cabriolet), último modelo com luzes de estacionamento LED.

A polícia apela a que quem tenha informações sobre estas viaturas contacte a polícia através do número 113.

Foto: Polícia grã-ducal