Polícia passou 18 multas na última semana por violação das regras anti-covid

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal fez na última semana cerca de 20 fiscalizações por dia aos estabelecimentos, no âmbito da atual lei sobre o combate à pandemia.

(Henrique de Burgo/Sandro dos Santos)

De acordo com o novo balanço semanal, divulgado na terça-feira, as fiscalizações foram feitas em todo o país, entre 10 e 16 de agosto. Como resultado, foram passadas 18 multas, seis das quais relacionadas com restaurantes e cafés, e uma dúzia a pessoas por incumprimento das medidas anti-covid em vigor.

Recorde-se que as infrações cometidas pelos estabelecimentos são sancionadas com uma multa administrativa até 4.000 euros. Em caso de reincidência, a multa é aumentada para o dobro e se o proprietário não acatar as regras, o estabelecimento pode ser encerrado.

'Lei covid' deverá ser prolongada antes do final de setembro A mais recente e terceira 'lei covid', que entrou em vigor no final do mês de julho, deverá ser prolongada antes do dia 30 de setembro, data em que deveria expirar.

Os clientes podem ser também multados até 250 euros. Quem não respeitar o isolamento ou a quarentena arrisca uma multa que pode ir até 500 euros, enquanto quem for apanhado sem máscara nos locais ou em situações em que o seu uso é obrigatório pode receber uma coima de 145 euros.



