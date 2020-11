Mais profissionais à noite, sobretudo, para garantir que as novas medidas do combate à covid-19 são cumpridas.

Polícia no Luxemburgo. Mais patrulhas para garantir a ordem

Ana Patrícia CARDOSO Mais profissionais à noite, sobretudo, para garantir que as novas medidas do combate à covid-19 são cumpridas.

Os números de novos casos no Luxemburgo não para de aumentar e, num mês em que se avizinha difícil para todos, a polícia do Grão-Ducado vai reforçar as equipas de patrulha.

O anúncio foi feito na segunda-feira, por Philippe Schrantz, diretor-geral da polícia, à agência de notícias alemã DPA. "Estão planeadas mais patrulhas noturnas", disse ao mesmo que reiterou o respeito necessário do recolher obrigatório, entre as 23h00 e as 6h00 da manhã.

Recolher obrigatório. As 10 exceções previstas na lei para sair à rua entre as 23h00 e as 6h00 Conheça os casos específicos em que pode circular na via pública durante as horas proibidas e que constam na alteração à lei da luta contra a covid-19.

Para além do recolher obrigatório, as patrulhas vão também controlar os espaços abertos ao público, como restaurantes, e as festas ilegais. As medidas vigoram atuais vigoram até 30 de novembro.

(Notícia feita com base num artigo da edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.