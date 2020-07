No limite os estabelecimentos que não cumprirem as recomendações podem ser encerrados.

Polícia multa seis estabelecimentos por incumprimento das regras covid-19

Henrique DE BURGO No limite os estabelecimentos que não cumprirem as recomendações podem ser encerrados.

A polícia grã-ducal dá conta de que seis estabelecimentos comerciais violaram as regras covid-19 nos últimos sete dias. Tratam-se de "locais conhecidos de vida noturna", refere a polícia numa nota divulgada na tarde desta sexta-feira.

Sem especificar os estabelecimentos e os incumprimentos em causa, a polícia refere que os bares, cafés e restaurantes foram já informados das regras: horário de fecho obrigatório à meia-noite, uso obrigatório de máscara para funcionários, lugares sentados, entre outras medidas.

As infrações cometidas são registadas pela polícia e sancionadas com uma multa administrativa no valor máximo de 4.000 euros. Em caso de reincidência, a multa é aumentada para o dobro e se o proprietário não acatar as regras, o estabelecimento pode ser encerrado.

Desde o fim do estado de crise, vigora um novo quadro jurídico sobre a luta contra a pandemia. Neste contexto, a polícia tem levado a cabo fiscalizações diárias em estabelecimentos noturnos, eventos ao ar livre, como churrascos, ou ainda festas não autorizadas.

A polícia lembra ainda que o uso de máscara é obrigatório em todas as circunstâncias nos transportes públicos, bem como nas atividades que acolhem público, sobretudo o comércio. A exceção são as crianças com menos de seis anos. Nestes casos, as infrações valem uma multa de 145 euros.



