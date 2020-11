Desde o dia 29 de outubro que não se pode circular nas ruas do Grão-Ducado entre as 23h00 e as 06h00, salvo raras exceções. As multas são agora mais pesadas, indo dos 100 euros aos 500 euros.

Polícia multa 150 pessoas por desrespeito do recolher obrigatório

Susy MARTINS Desde o dia 29 de outubro que não se pode circular nas ruas do Grão-Ducado entre as 23h00 e as 06h00, salvo raras exceções. As multas são agora mais pesadas, indo dos 100 euros aos 500 euros.

Há quem não respeite o recolher obrigatório e as novas medidas de segurança decretadas pelo Governo para conter a pandemia da covid-19 no Luxemburgo. O relatório semanal da polícia sobre a ação de fiscalização prova isso mesmo. A título de exemplo, só no passado fim de semana, as autoridades policiais multaram cerca de 150 pessoas. A principal infração verificada foi o desrespeito do recolher obrigatório, que vigora desde a passada quinta-feira.

De facto, desde o dia 29 de outubro que não se pode circular nas ruas do Grão-Ducado entre as 23h00 e as 06h00, salvo raras exceções como deslocações para e do local de trabalho. As multas são agora mais pesadas, indo dos 100 euros aos 500 euros.

Na semana passada, a polícia realizou em média 35 fiscalizações por dia em estabelecimentos. Em cerca de 20 casos foram detetadas infrações à ‘lei covid’. Numa mercearia do sul do país, por exemplo, os empregados não usavam máscara de proteção individual. O uso da máscara é obrigatório em todos os comércios e desde a última quinta-feira que até é obrigatório na rua e no local de trabalho, sempre que os ajuntamentos superem mais do que quatro pessoas.

Mas nem sequer passaram 24 horas, depois da introdução das novas regras, e houve logo quem organizasse uma festa. Uma festa privada no norte do país, mais concretamente em Wiltz, reuniu numa casa cerca de 20 pessoas, quando o limite de convidados que se pode receber em casa é de quatro pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

A polícia grã-ducal avisa que vai continuar a levar a cabo ações de fiscalização um pouco por todo o país, em prol da saúde pública. As autoridades policiais renovam o apelo ao cumprimento das medidas sanitárias em vigor.



